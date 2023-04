Se non è un match-point, la partita interna con la Viterbese ultima in classifica con la Fidelis Andria è sicuramente cruciale. Vincere domenica, per la Turris potrebbe significare la salvezza diretta con un turno di anticipo. Con le ultime due distanziate di oltre nove punti e con due lunghezze di vantaggio sulla zona playout, ai corallini basterebbero infatti i mancati successi di Andria (impegnata in casa con l'Avellino) o Monterosi (anch'essa tra le mura amiche col Taranto), per festeggiare la permanenza in serie C per il terzo anno consecutivo.



Un risultato quasi insperato due mesi fa e possibile ora grazie al successo esterno nel derby del Partenio contro l'Avellino, che ha permesso ai biancorossi di portare a casa tre punti che in trasferta non arrivavano addirittura dall'anno scorso (era il 27 novembre quando la Turris vinse a Messina). Proprio dalla partita in terra irpina parte l'analisi del tecnico Gaetano Fontana. «È stata una gara dalle due facce ammette . Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, ma il vantaggio non è arrivato. Poi l'espulsione (doppio giallo di Casarini), ha costretto Rastelli a modificare l'assetto, passato ad una doppia linea da quattro, con arretramento del baricentro e solo Marconi in avanti.

Con l'Avellino schiacciato nella sua metà campo, era difficile trovare gli spazi che invece avevamo avuto nel primo tempo. I miei ragazzi avevano l'obbligo di evitare di forzare troppi palloni, non dovevano insomma avere eccessiva frenesia nel cercare il gol. Questo ci ha portati a avere meno occasioni limpide ma sempre con un dominio netto. La squadra ha dimostrato una grande maturità, venuta fuori in maniera chiara proprio nel secondo tempo. Merito esclusivo dei ragazzi, che hanno fatto una grande partita, non rinunciando mai a portare a casa i tre punti. Siamo contenti per risultato, ma ciò che ci gratifica è che lo stesso sia arrivato al termine di una prestazione importante».

Oggi riprende la preparazione in vista dell'ultima partita interna. Una gara con il profumo di salvezza. Per questo la società ha deciso di promuovere l'iniziativa «Liguori All Red», con una politica dei prezzi popolari che ha come auspicio quello di riempire le gradinate dello stadio di viale Ungheria. Fontana prova a fare da pompiere rispetto ai facili entusiasmi. «Mancano ancora due partite ammonisce bisogna restare concentrati, convinti appieno delle nostre forze. Basti pensare che prima di Avellino, venivano dalla sconfitta di Andria, nata forse anche dal condizionamento rispetto ai risultati arrivati dagli altri campi e che ci vedevano ancora fuori dalla zona playout. Se siamo arrivati a questo punto è perché l'abbiamo meritato, giocando a calcio, il nostro calcio, fatto con intelligenza e convinzione. Dovremo affrontare le prossime partite, a cominciare da quella con la Viterbese, come abbiamo fatto ad Avellino. La squadra è matura, vuole il risultato che tutti auspicano. Muovendoci con questa convinzione, che ci porta a credere che anche da giocate sporche possa arrivare l'opportunità per fare gol, sono certo che sapremo regalare le soddisfazioni più belle a tifosi e società».