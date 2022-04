Turris a un passo dal sogno playoff: Tascone salta la Paganese

Rifinitura al Liguori questa mattina per la Turris, che domani – fischio d’inizio alle 17.30 – punterà a scrivere un’altra pagina di storia nel corso della gestione Colantonio. Basterà un punto contro la Paganese per guadagnarsi l’accesso ai playoff: un traguardo che consegnerebbe alla storia Caneo e i suoi uomini. Per i corallini si spalancherebbero le porte della post season anche in caso di ko nel derby e di concomitante sconfitta di una fra Juve Stabia e Picerno; in caso di vittoria, invece, per la Turris potrebbero prospettarsi interessanti scenari in chiave settimo posto, ma in quest’ottica occorrerebbero ulteriori combinazioni legate ai risultati di Monterosi e Foggia (che non dovrebbero andare oltre il pari).

Convocati – Tutti convocati in vista del derby contro gli azzurrostellati ma la tegola per mister Caneo riguarda Simone Tascone, costretto a fermarsi a causa di un trauma contusivo al piede destro rimediato in allenamento. Il calciatore si aggregherà comunque ai compagni domani.

Ventisei i calciatori convocati dal tecnico corallino:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lame, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.