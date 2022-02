Turris, tegola Varutti: stop di almeno 10 giorni; Loreto è riaggregato

Si ferma anche Varutti. Decisamente un momento delicato per la Turris, costretta a fare i conti – sin dal ritorno in campo contro il Picerno – con diverse e pesanti defezioni. Altra tegola per mister Caneo, dunque, a due giorni dalla sfida del Liguori contro il Catania.

Lo stop per l’ex Modena – che dovrà osservare almeno dieci giorni di riposo assoluto – è arrivato a causa della violenta pallonata al torace rimediata nella sfortunata gara contro il Monopoli: tanto forte da farlo accasciare, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Varutti è poi rimasto in campo fino alla fine ma «gli approfondimenti clinici cui è stato sottoposto a seguito della violenta e fortuita pallonata rimediata alla zona toracica, hanno evidenziato un trauma polmonare e l’infrazione di una costola».

Al calciatore, «assistito dallo staff medico della società anche nella giornata di ieri nel corso degli accertamenti ospedalieri sostenuti fino alla tarda serata, sono stati prescritti dieci giorni di assoluto riposo dopodiché si sottoporrà a nuovi controlli».

Dalla Turris, quindi il «forte incoraggiamento a Mickael in attesa di vederlo presto riaggregato al gruppo squadra».

La buona nuova per Caneo riguarda Loreto, riaggregato al gruppo dopo le assenze nelle ultime due gare contro Vibonese e Monopoli. Contro gli etnei rientrerà Esempio dopo il turno di squalifica, mentre resta ancora in dubbio Santaniello.