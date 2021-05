Turris, si accorciano i tempi per la vendita. Intanto, si tratta il rinnovo di Caneo

La prima notizia è che c’è un gruppo imprenditoriale – almeno potenzialmente – intenzionato ad intavolare una trattativa con Antonio Colantonio per rilevare la Turris (l’input è arrivato dalla formale e preliminare richiesta dei documenti contabili del club).

La seconda, ufficiosa, che il termine del 15 giugno, inizialmente prospettato dal patron corallino per eventuali trattative, sarà – soprattutto in considerazione della scadenza del 28 giugno per gli adempimenti in chiave iscrizione – anticipato di un paio di settimane.

La terza, che nell’ottica della scrupolosa valutazione di eventuali acquirenti, rimarcata due settimane fa in conferenza dallo stesso Colantonio («Per il bene comune vorrò verificarne attendibilità e garanzie»), il presidente ha chiesto un segnale concreto al gruppo (di fuori regione) interessato all’acquisto della Turris: la presentazione, entro la fine di questa settimana, di una garanzia economica di importo pari alla fideiussione (di 350mila euro) depositata in Lega dall'attuale proprietà.

Un segnale forte, l’unico idoneo a conferire concretezza alla trattativa e che, dunque, potrebbe rappresentare il potenziale punto di svolta nella gestione del club. Potenziale, appunto. Perché a meno di risvolti al momento (certo) ipotizzabili ma realisticamente non (altrettanto) probabili, la famiglia Colantonio e – dunque – l’azienda Colma continueranno a legare il proprio nome alla gestione della Turris.

Proprio in questa prospettiva, è in programma in giornata un incontro con il tecnico Bruno Caneo per affrontare il discorso rinnovo. Inizialmente quasi scontato, adesso pista calda e comunque privilegiata, ma da blindare attraverso un confronto ad ampio raggio.

In caso di intesa, già a stretto giro potrebbe dunque porsi il primo tassello in vista della prossima stagione.