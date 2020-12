Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche dell’ottima prova di Terni, che per la Turris è già tempo di tornare in campo. Domani – fischio d’inizio alle ore 20.30 – i corallini chiuderanno l’anno solare – che ha sancito il ritorno tra i professionisti dopo un’attesa durata 19 anni – con il derby interno contro la Cavese. Al Liguori, come preannunciato dalla società corallina, si giocherà nel ricordo di Vincenzo Strino («Proprio contro la Cavese, il 20 dicembre 1987, Strino festeggiò la sua 400esima partita in serie C dopo che, appena una settimana prima, aveva toccato quota 300 con la divisa numero 1 della Turris»).

Nel frattempo, è stato condotto in mattinata, all’esterno dello stadio Liguori, un sopralluogo da parte di tecnici del Comune e forze dell’ordine in vista dell’avvio dei lavori di delimitazione della zona di prefiltraggio. In particolare, sono stati individuati i punti esatti di installazione delle barriere che andranno a circoscrivere l’area di accesso allo stadio, nel rispetto degli standard di sicurezza imposti da Lega e forze dell’ordine.

Gli interventi – l’impegno dell’Ente è stato formalizzato nel corso dell’ultima riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza – saranno finanziati attingendo al fondo di riserva un importo di circa 40mila euro. Dovrebbero concludersi entro la metà di gennaio.

