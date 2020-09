Dopo 19 anni, è scattato per la Turris l’atteso countdown per l’esordio in un campionato professionistico. Testa ed energie sono interamente proiettate sul derby del Partenio-Lombardi, sempre che lo sciopero indetto ieri dall’Assocalciatori non si traduca alla fine in un effettivo slittamento della prima giornata di campionato. Al momento è totale l’incertezza che aleggia sulla disputa delle gare di serie C del prossimo fine settimana: di sicuro c’è il braccio di ferro tra Aic e Lega Pro a proposito del regolamento sul minutaggio dei giovani e delle liste chiuse a 22 giocatori. Ghirelli ha intanto definito lo sciopero «un errore micidiale».



In attesa di sapere se domenica le porte del Partenio-Lombardi si apriranno, i corallini hanno ripreso la preparazione ieri pomeriggio al Liguori e – secondo il programma della settimana tipo preg-ara – sosterranno tutti i giorni sedute pomeridiane, compresa la rifinitura in programma per sabato, sempre al comunale.



Si è regolarmente riaggregato al gruppo Rainone, mentre domani toccherà a Persano, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Lavoro a parte per Loreto a causa di un trauma distorsivo al piede: ancora da verificare le sue condizioni. Si prospettano tempi di recupero certamente più lunghi per il giovane D’Alessandro, per il quale gli esami ecografici hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite femorale.



Salvo contrordine, la Turris partirà nel tardo pomeriggio di sabato – dopo la rifinitura – per il ritiro pre-gara di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA