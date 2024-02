La Turris sarà costretta a giocare a porte chiuse le prossime due partite interne. E non saranno gare qualsiasi, visto che i corallini si troveranno ad affrontare al Liguori prima il Foggia e poi il Potenza, compagini invischiate nella lotta per evitare i playout, pur essendo ad oggi fuori dalla zona spareggi.

Sono i risvolti dei disordini che hanno caratterizzato la parte finale e soprattutto il post-match di Turris-Messina, incontro terminato con un rocambolesco 2-2, durante il quale prima c'è stato un fitto lancio di oggetti verso la panchina dei siciliani e poi scontri tra forze dell'ordine e una frangia di supporters corallini, con un bilancio di alcuni feriti tra carabinieri e polizia e quattro ultrà arrestati in flagranza (tra loro un minore), anche se poi ai tre maggiorenni non è stata confermata la misura dei domiciliari, con il processo con rito direttissimo fissato a Torre Annunziata per il 19 febbraio.

Per gli incidenti di Turris-Messina il giudice sportivo aveva già stabilito per il club corallino la disputa a porte chiuse della gara col Potenza. Ieri la doccia gelata è arrivata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha stabilito come Turris-Foggia di domenica verrà giocata in assenza di spettatori. «Il provvedimento fanno sapere dagli organi di polizia è stato emesso su analogo parere della Questura, in considerazione delle valutazioni espresse dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che, con determina del primo febbraio, ha evidenziato l'accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in gravi incidenti, da ultimo in occasione della gara d'andata tenutasi a Foggia lo scorso primo ottobre».

Non un bel viatico in vista di un periodo che potrebbe risultare decisivo per le sorti della Turris: in mezzo alle due partite con Foggia e Potenza, infatti, gli uomini di Menichini affronteranno in trasferta la Virtus Francavilla, formazione che come i corallini ha 21 punti, due lunghezze indietro rispetto al Monopoli e ben cinque da colmare sul Foggia, formazione che se il campionato fosse finito oggi sarebbe salva senza playout.