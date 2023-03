Grazie alla sonora vittoria con il Messina, la Turris adesso è padrona del proprio destino. I corallini infatti sono fuori dalla zona playout, una lunghezza avanti al terzetto composto dagli stessi siciliani, dalla Gelbison e dal Monterosi, a quattro giornate dal termine del campionato. Adesso però viene il duro: il calendario i impone tre delle prossime partite da giocare fuori casa, a cominciare dalla doppia trasferta di Andria e Avellino. Obbligatorio portare a casa il più possibile, in vista dell'ultima sfida casalinga, quella della domenica dopo Pasqua con la Viterbese.

APPROFONDIMENTI L'Avellino e i play off, missione (quasi) impossibile Turris-Messina 3-0: «Risultato legittimo, grande prestazione» Picerno-Gelbison 0-0, i cilentani agguantati al terzultimo posto dal Monterosi



Un ciclo di gare da affrontare con la massima concentrazione. «Sappiamo che da qui alla fine - dice il tecnico Gaetano Fontana ci attendono quattro partite toste ed è ovvio che l'attenzione massima è già rivolta alla sfida di domenica, quando affronteremo la Fidelis Andria. Dobbiamo continuare a spingere come stiamo facendo, senza fare calcoli. L'abbiamo detto più volte tra di noi ed è giusto ribadirlo: dobbiamo fare la corsa su noi stessi, perché la qualità di questa squadra l'hanno vista tutti. Però ci sono annate dove devi tirarti su le maniche e cercare di andare avanti. Con determinazione, fame, grinta, devono venire fuori le nostre potenzialità. Nei momenti di difficoltà questi ragazzi hanno dimostrato tutta la loro professionalità e l'attaccamento alla maglia. Abbiamo riacceso la speranza e adesso dobbiamo stringere i denti fino alla fine».



Riprende oggi pomeriggio la preparazione in vista della trasferta pugliese. Una gara importante nell'economia futura della stagione dei biancorossi: non solo perché l'Andria è una diretta concorrente, ma perché vincere in Puglia significherebbe tenere sicuramente dietro tutte le pretendenti al sestultimo posto, quello attualmente occupato dalla Turris: "La vittoria ottenuta con il Messina ci lascia grande consapevolezza nei nostri mezzi. Ma questa sostanzialmente c'era già: abbiamo un modo di stare in campo che doveva dare i propri frutti. Anzi, in alcune circostanze abbiamo ottenuto meno di quanto meritassimo per il lavoro svolto durante la settimana. Dietro i risultati delle ultime giornate c'è un impegno costante».





Col Messina Fontana ha tirato, ad uno ad uno, fuori tutte e tre le punte titolari. Una scelta dettata da ragioni precise: «Tutti gli attaccanti sottolinea l'allenatore stanno spingendo tanto, perché la prima fase difensiva di pressione la stanno facendo loro. Inevitabilmente, così sprecano tante energie e peccano in lucidità, quindi a lungo andare qualcuno può venire meno a livello fisico». Sabato è arrivata la terza vittoria consecutiva al Liguori, dove finora erano arrivate poche soddisfazioni. Ora però toccherà salvarsi facendo punti fuori casa: «Abbiamo fatto buonissime prestazioni anche in trasferta spiega Fontana Anzi, a mio avviso, nonostante i numeri, per me è più facile andare a vincere in trasferta che in casa, perché a Torre del Greco trovi l'avversario che fa densità e cerca di lavorare su tutti gli aspetti. Diventa quindi sempre più difficile trovare spazi per sbloccare le gare».