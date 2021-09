Turris, a Vibo per il riscatto: al via la prevendita per i tifosi corallini

A Vibo così come a Foggia, per riscattare la bruciante sconfitta incassata nell’ultimo turno al Liguori. La Turris vuol rimettersi subito in carreggiata e recuperare quota dopo il ko contro il Picerno, che ha fatto festa nel finale di gara in un Liguori incredulo e ancora “tiepido” per l’assenza del tifo organizzato (il ritorno degli ultrà scatterà solo con la riapertura degli impianti al 100% della capienza).

È stata intanto attivata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti del Razza (foto Uà Vibonese Calcio). I tagliandi – in linea con le prescrizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza, che si è riunito in mattinata – potranno essere acquistati dai tifosi corallini esclusivamente attraverso il circuito Go2, sia online che presso i punti vendita abilitati (a Torre del Greco c’è “La Scommessa”, in via Circumvallazione n. 11). I biglietti – acquistabili al prezzo di 10 euro, oltre diritti di prevendita – saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 25 settembre.