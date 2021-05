Turris già salva a Vibo per l'ultima: «Ma rappresentiamo la città»

«A Vibo una partita che non serve a niente in termini di classifica, ma che serve a tutto, perché rappresentiamo una società e un’intera città». Così il tecnico della Turris Bruno Caneo alla viglia dell’ultimo match di campionato, in programma domani – fischio d’inizio alle ore 20.30 – contro la Vibonese.

Torna a parlare della salvezza conquistata contro il Bari, il tecnico corallino: «È stata una salvezza incredibile, raggiunta con una fatica altrettanto incredibile sul piano mentale. In dieci gare, abbiamo affrontato ben nove avversari che lottavano in zona playoff. Questa salvezza mi onora e gratifica ed ora più che mai tengo a ringraziare il mio staff, che – così come tutta la Turris – appartiene alla gente. Si tratta di collaboratori validissimi, che mi hanno dato una mano a crescere e formarmi qui, contribuendo al raggiungimento di ogni singolo risultato».

Quindi, la carrellata di ringraziamenti, a cominciare dall’allenatore in seconda Lorenzo Salvatore. «Sono quattro anni che raggiungiamo l’obiettivo che la società si è dato. Questa salvezza, raggiunta con due giornate di anticipo, è mezzo miracolo, tanto più che l’abbiamo ottenuta con buone prestazioni».

Il match analyst Gennaro Bruno: «Le difficoltà maggiori sono state rappresentate dalle gare ravvicinate. Ci sono stati periodi in cui non si dormiva la notte per preparare le partite. Questa salvezza è un trionfo, eravamo in un girone di ferro e ci siamo misurati con squadre tutte difficili da affrontare perché solide tatticamente. Proveremo a far meglio il prossimo anno».

Quindi il prof Peppe Ambrosio: «Io, da torrese, voglio ringraziare i tifosi, che ci hanno comunque fatto sentire la loro presenza. E grazie ovviamente alla società. Solo ringraziamenti da parte mia».

A supporto del prof, il suo secondo Davide di Grezia: «È stata un’esperienza importante, formativa e sempre stimolante».

Convocati – Resta corposo l’elenco degli indisponibili in vista dell’ultimo impegno di campionato al Razza di Vibo Valentia. Indisponibili Ferretti (distrazione muscolare rimediata nella gara di Cava) e Pitzalis (attacco influenzale); ancora out Rainone, Signorelli, Lonoce e Ventola. Rientra dal turno di squalifica Tascone.

Ventitré i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto.

Centrocampisti: Brandi, Capuozzo, Da Dalt, Fabiano, Franco, Primicile, Romano, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, D’Oriano, Giannone, Longo, Persano, Salazaro.