Turris, secco 2-0 alla Vibonese e secondo posto per i corallini

Secondo successo consecutivo per la Turris, che al Liguori supera in scioltezza la Vibonese e – sempre a braccetto con l’Avellino – aggancia al secondo posto il Monopoli, prossimo avversario nel turno infrasettimanale. Contro i calabresi decidono Tascone e Leonetti, entrambi a segno nella prima frazione di gioco. Infernali i ritmi imposti dai corallini subito dopo il vantaggio, tanto da annichilire letteralmente la Vibonese; nella ripresa, Turris in costante controllo del match e in più occasioni vicina al tris.

Contro i calabresi rientra parzialmente l’emergenza divampata a Picerno. Tornano immediatamente arruolabili Perina e Varutti; panchina per Giannone e Santaniello, mentre finisce in tribuna Daniele Franco, non convocato dopo le turbolenze delle ultime ore dovute al pressing di mercato dell’Avellino.

Si sgonfia il caso Franco – In netta controtendenza rispetto alle notizie emerse nella giornata di ieri, sembra che la trattativa con gli irpini sia destinata a sfumare. Ha chiarito i contorni della vicenda - nel post partita del Liguori - il direttore generale Rosario Primicile. «Le voci di mercato lo hanno un po’ distratto, perciò abbiamo preferito non convocarlo, anche se questa trattativa verosimilmente non si condurrà in porto. Daniele è un giocatore della Turris e rimarrà con noi fino a giugno». All’Avellino era stato posto un ultimatum che scadeva alle 17 di oggi, dunque a ridosso della gara. «La risposta mi è arrivata alle 15» ed è negativa. Salvo ulteriori – clamorosi – risvolti, dunque, Daniele Franco (quest’oggi presente al Liguori) resterà in maglia corallina, con la trattativa per il rinnovo destinata perciò ad andare avanti. «Abbiamo fatto la nostra proposta importante – spiega Primicile – rispetto a cui il calciatore ha voluto prendersi del tempo alla luce di quest’offerta dell’Avellino. Tengo a chiarire una cosa: Franco non si è imposto né ha preferito l'Avellino alla Turris, piuttosto, ha rimesso la scelta alla Turris e noi, considerata la scadenza, abbiamo intavoltato questa trattativa con l’Avellino, che non ha però assecondato le nostre tassative richieste. Franco resta quindi alla Turris e non escludo che si arrivi al rinnovo. Con Daniele e il suo entorurage c'è un ottimo rapporto: aspettavamo che si chiudesse il mercato per valiutare la soluzione migliore per tutti, per cui penso che problemi non dovrebbero sorgerne a questo punto, a meno che non si dia per il ragazzo la possibilità di centrare il salto di categoria».

Era intanto spuntato il nome di Di Gennaro per il dopo Franco: «Abbiamo ottimi rapporti con il Bari e con il direttore Ciro Polito. CI siamo sentiti per Davide, c'è stata una chiacchierata, ma nulla di concreto».

La gara – Mister Caneo torna al 3-4-3, ma con significative variazioni: in difesa fa il suo esordio in maglia corallina Sbraga; in mediana c’è Bordo al posto di Franco; attacco completamente ridisegnato, con Pavone e Leonetti a supporto di Longo.

Cinque minuti ed è vantaggio Turris. Varutti dal fondo la mette in mezzo per Longo, arpionato e messo giù da Marson: Fiero di Pistoia indica deciso il dischetto e dagli undici metri Tascone spiazza Marson per l’1-0 Turris. La rete galvanizza i corallini, che alzano il ritmo e schiacciano la Vibonese nella propria trequarti. Quattro minuti e Pavone ci prova dal limite spedendo di un nulla sul fondo, poi Bordo costringe Marson all’intervento decisivo a neutralizzare un velenoso tiro-cross. La Vibonese prova a guadagnare qualche metro ma gli sporadici tentativi si rivelano timidi e inoffensivi. Al minuto 23 sfiora la traversa Leonetti, al tiro da posizione invitante su delizioso suggerimento in profondità di Bordo; alla mezz’ora Tascone pennella per la testa di Longo, ma la sfera è facile preda di Marson. Il raddoppio al minuto 34: nasce da una sgroppata di Varutti ad innescare Leonetti, che stavolta infila Marson con una velenosa parabola. Squillo Vibonese con Corsi, al tiro da posizione defilata: neutralizza senza problemi Perina. Nel finale, Esempio si oppone efficacemente a Basso.

Nella ripresa la Turris mantiene saldamente il controllo del match. Ci prova per primo Longo (innescato da Leonetti, non trova la porta), poi Bordo, che – al quarto d’ora – scheggia la parte alta della traversa su punizione da posizione defilata, praticamente un corner corto. Esempio rimedia un pesante cartellino giallo: diffidato, salterà il turno infrasettimanale di Monopoli. Intanto, esordio casalingo per Zampa, dentro a rilevare Tascone. Alla mezz’ora – sugli sviluppi di un calcio piazzato – soluzione dal limite proprio dell’ex Potenza, che sfiora la traversa. Altri due cambi per Caneo: dentro Di Nunzio per Sbraga e Nunziante per Varutti. Proteste Vibonese alla mezz’ora, in occasione della rete annullata a Bellini per offside; poco dopo Perina neutralizza coi pugni l’insidiosa soluzione del neoentrato Ngom. Turris vicinissima al tris al minuto 33: spreca Bordo, che calcia alle stelle un rigore in movimento su suggerimento di Pavone. Calibra male anche Basso, su spunto di Ngom. Intanto, Giannone per Longo.

Finisce