Usa una metafora ciclistica Gaetano Fontana per spiegare il momento della squadra. E spiega come ogni sfida di qui alla fine del campionato sarà una salita da affrontare con il miglior rapporto possibile, in una corsa a tappe che ha come traguardo da raggiungere la salvezza: «Ogni gara - ammette il tecnico della Turris - deve essere come trovarsi di fronte una pendenza, che va affrontata con la massima energia, puntando a scalarla e ad arrivare in cima».

La vetta di stasera al Liguori (inizio ore 20.30) si chiama Audace Cerignola, una delle più belle sorprese di un girone dove invece la più cocente delusione finora è probabilmente proprio la Turris, partita per fare meglio della passata annata (quando centrò i playoff) e che invece si trova in terzultima posizione, che a fine regular season significherebbe non solo la disputa dei playout, ma anche una condizione di svantaggio rispetto agli avversari: «Il mio auspicio prosegue l'allenatore dei corallini è che la squadra abbia il giusto atteggiamento, quello evidenziato sabato scorso a Crotone dove, nonostante in campo fossero schierati per ragioni varie diversi giovani, abbiamo saputo fronteggiare una formazione sicuramente superiore, anche nella profondità della rosa».

Salite o non salite, quella di oggi per la Turris è una tappa fondamentale in una stagione tormentata, nella quale non si può lasciare troppo spazio ai calcoli: «I ragazzi finora - dice il mister - hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. D'ora in avanti ogni partita sarà difficile, per restare alla metafora ciclistica con una pendenza elevata, anche perché sono sempre meno le possibilità di fare punti. Il Cerignola è rivale difficile da affrontare, sta facendo decisamente bene e pratica un bel calcio, favorito dall'avere la mente sgombra da pressioni grazie a una buona classifica. Forse i pugliesi si trovano in una posizione insperata alla vigilia, affrontando un campionato nuovo, dove stanno producendo un calcio di qualità, grazie al tecnico e alla società. Conosco qualche ragazzo per averlo allenato e sono conscio del loro valore. Detto questo, dobbiamo preparare la solita partita della vita, perché è necessario fare punti»

Alla sfida di stasera la Turris arriva senza grossi problemi di formazione e con gerarchie definite. Per la prima volta dal suo arrivo a Torre del Greco, Fontana a Crotone non ha schierato il 4-3-3, preferendo il 3-5-2: «Non sono un integralista come qualcuno vuole dipingermi. Un allenatore deve saper modificare lo schieramento a seconda delle situazioni, delle condizioni dei giocatori, dell'avversario. Dopo due mesi insieme, la squadra ha incamerato i principi base, che vanno oltre il modulo. A seconda del tipo di gara, ho a disposizione giocatori che mi permettono di adottare soluzioni differenti». Il tecnico non si sbottona sullo schieramento. Ma per molti resterà la difesa a tre, con un attacco rinforzato rispetto a Crotone. In porta confermato Fasolino, come la linea a tre difensiva con Miceli, Di Nunzio e Frascatore. In attacco Maniero e Leonetti, con Giannone chiamato più arretrato o come terzo della linea offensiva.