Turris-Virtus Francavilla 1-3, Caneo: «Chiedo scusa, colpa mia»

Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Turris, che al Liguori cade anche contro la Virtus Francavilla. Non si accende stavolta la lampadina dei corallini, risultati imprecisi e poco incisivi. Ordinata la Virtus, che con una gara accorta e la giusta dose di cinismo, porta via l’intera posta in palio. Gara subito in salita per la Turris, sotto di una rete dopo appena nove minuti: Artistico firma l’1-0 e si ripete poi ad inizio ripresa, profittando di un grossolano errore di Miceli; la riaccende Giannone ma non basta: pochi minuti e i pugliesi la chiudono in ripartenza con Polidori.

Nella Turris la defezione dell’ultima ora di Contessa (fermato da una distorsione alla caviglia) costringe Caneo a riformare la catena di sinistra: nel ruolo di braccetto c’è Esempio (utilizzato da centrale nel match infrasettimanale di Coppa), avanzato invece Frascatore. Nella Virtus confermata la defezione di Fornito: 3-5-2 per Villa, con Artistico e Giovinco a comporre il tandem offensivo.

La Virtus la sblocca al 9’ con Artistico, che raccoglie in area e batte Pagno con un rasoterra tutt’altro che irresistibile.

La Turris tenta la reazione, che si rivela però poco incisiva: Scaccabarozzi ci prova dalla distanza rimediando però solo un corner; Frascatore va di testa su palla scodellata in area, ma l’inzuccata è debole e centrale. Al quarto d’ora Cocetta disinnesca una situazione potenzialmente pericolosa intercettando un pallone teso in area di Biondi. Virtus pericolosa in due occasioni – fra il 25’ e la mezz’ora – con due ripartenze: Artistico prova a finalizzare la prima ma calcia abbondantemente alto da posizione defilata, Esempio sventa provvidenzialmente la seconda. Di contro, una Turris parecchio imprecisa. Giovinco ci prova dalla distanza, Pagno controlla in due tempi.

Nella ripresa, sette minuti ed un erroraccio di Miceli spiana la strada al raddoppio ospite: debole retropassaggio di testa all’indirizzo di Pagno, con Artistico che si inserisce e indisturbato appoggia in rete. Al quarto d’ora doppio cambio Turris: tocca a De Felice e D’Auria, al posto di Maniero e Nocerino. De Felice – al 20’ – scorge Forte fuori dai pali e ci prova dalla distanza ma l’effetto sorpresa non riesce: l’estremo difensore recupera la posizione ed arpiona. Un minuto più tardi Giannone lavora un buon pallone per D’Auria, al tiro da posizione defilata: blocca Forte. Al 27’ efficace smanacciata di Pagno su punizione di Giovinco. Esempio ci prova sugli sviluppi di un corner ma calcia alto da posizione invitante. Altro doppio cambio Turris alla mezz’ora: dentro Matera per Scaccabarozzi e Burgio per Frascatore. Risponde la Virtus con gli innesti di Lo Duca e Gavazzi per Macca e Accardi. Nell’occasione espulso il tecnico ospite Villa. Un’invenzione di Giannone riaccende la gara al minuto 36: chirurgico il suo sinistro dal limite che si infila proprio a fil di palo. Intanto Polidori e Latagliata per Giovinco e Izzillo. Il Liguori sembra crederci e pure la Turris, ma la Virtus la chiude con una velenosa ripartenza: l’assist di Artistico è un invito a nozze per Polidori, che deve solo appoggiare in rete per il tris pugliese.

Deluso al triplice fischio il Liguori, che ha comunque rivolto applausi d’incoraggiamento – misti a qualche mugugno – all’undici di Caneo.

Le parole di Caneo

«Chiedo scusa a tutti, è colpa soprattutto mia perché dirigo io la squadra ed è giusto che mi assuma la responsabilità di questa prestazione e della pochezza caratteriale che abbiamo dimostrato. Caratterialmente ed atleticamente questa non è la mia squadra, e la colpa è mia. Le mie squadre lottano e determinano le partite in modo diverso, con attenzione, applicazione e volontà. Non siamo stati bravo dopo il positivo avvio di campionato a mantenere la stessa identità e lo stesso equilibrio, perciò stiamo pagando. Tocca a me adesso cercare di dare un giro di vite. Non è possibile regalare partite di questo genere, non è nel mio spirito. Ci devo lavorare. Devo capire i motivi. Dobbiamo uscirne come gruppo, che ha qualità ma deve dimostrare più carattere e personalità. Oggi è stata una brutta botta per tutti, proprio non me l’aspettavo. Ribadisco, sono io il responsabile. Dobbiamo fare di tutto e di più».