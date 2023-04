Turris-Viterbese per blindare la salvezza: «Voglio ferocia in campo»

Potrebbe esser la gara decisiva. Quella che potrebbe consentire alla Turris di centrare il – sofferto – obiettivo della salvezza diretta. Al Liguori – per l’ultimo appuntamento interno di campionato – arriva il fanalino di cosa Viterbese. Un eventuale successo dei corallini, accompagnato dalla mancata vittoria di una fra Monterosi e Fidelis Andria, spalancherebbe alla Turris le porte della salvezza diretta.

Alla vigilia del match, l'intervento del tecnico corallino Gaetano Fontana: «Abbiamo un vantaggio sulle dirette concorrenti che potrebbe permetterci di chiudere il discorso salvezza diretta ed anche se potrebbe non bastare la vittoria a noi importa solo restare concentrati sulla nostra partita, potenzialmente decisiva. Faremo di tutto per vincerla. Siamo in uno stato mentale e di forma ottimale e grazie anche alla vittoria di Avellino».

Sulla Viterbese: «Ha perso una gara importante in casa e si trova in una posizione di classifica molto delicata, con un margine di recupero sempre più ridotto. Di sicuro verrà con la necessaria intenzione di fare risultato, potendo peraltro contare su interpreti di spessore». Il tecnico punta tutto – però – sulle motivazioni della Turris: «Noi giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, che vuole esserci e far sentire tutto il proprio aiuto e sostegno. Anche in questa settimana i ragazzi hanno lavorato con grande determinazione, voglio perciò una squadra feroce e determinata. I contenuti tecnici vengono fuori se accompagnati da questo atteggiamento. Chiedo perciò alla nostra gente di essere il dodicesimo. Io ho vissuto questa esperienza con questo pubblico da avversario e ne conosco le potenzialità. Domani voglio una bolgia».

Contro i laziali mancherà Zampa, infortunatosi nel corso del derby del Partenio Lombardi (per lui un trauma distrattivo al flessore della gamba sinistra).