Terza sconfitta consecutiva per la Turris, che perde anche a Viterbo – contro una diretta concorrente nella corsa alla salvezza – confermando gli evidenti segnali di involuzione registrati nelle ultime settimane. La vittoria manca ormai dal 23 dicembre: da allora, il pari contro la Vibonese al Liguori e le tre sconfitte contro Avellino, Virtus Francavilla e – appunto – Viterbese. Un solo punto in quattro partite, che fotografa la grave difficoltà che attanaglia il momento dei corallini, protagonisti di un girone d’andata condotto ben al di sopra di ogni aspettativa ed ora in evidente flessione. Di mezzo, una sessione di mercato che ha registrato – quanto al pacchetto avanzato – la partenza di Pandolfi, miglior realizzatore (a pari merito con Giannone), e l’innesto del solo baby Ventola.

A Viterbo l’attenuante è rappresentata dalla lunga lista di indisponibili, con Di Nunzio e Lorenzini ai box per squalifica, Signorelli e Tascone infortunati; solo a mezzo servizio Giannone, subentrato nella ripresa. Completamente rinnovato dunque negli interpreti il 3-5-2 proposto da mister Fabiano. Arretrato in difesa Esempio, a completare il terzetto con Rainone e Lame; esordio in mediana per il baby Carannante; in avanti il duo Longo-Persano.

Sostanzialmente equilibrata e decisamente avara d’emozioni la prima frazione di gioco. Due soli i sussulti, a cavallo della mezz’ora. Prima il velenoso sinistro di Romano, deviato in extremis in corner da Daga, poi – sul fronte opposto – la staffilata dalla distanza di Baschirotto, su cui è decisiva la deviazione in angolo di Abagnale.

Nella ripresa, dopo un tentativo in acrobazia di Rainone su assist di Da Dalt, il vantaggio dei padroni di casa, a segno con Baschirotto sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Persano spreca grossolanamente di testa su traversone di Loreto, quindi il doppio cambio corallino: dentro Giannone e Ventola per Longo e Carannante. Innesti che non si traducono però in maggiori soluzioni offensive, con la Turris che continua a palesare una certa inconsistenza in avanti. Viterbese invece pericolosa prima con Tounkara e poi con Bianchi. Fabiano cambia ancora, con l’innesto di Alma per Persano, ma non cambia l’inerzia del match. Approfitta e ringrazia la Viterbese, che in ripartenza cala il bis con Tounkara.

Nel post partita sceglie ancora il silenzio il tecnico Fabiano, mentre il diggì Primicile coglie segnali di ripresa. «Ho visto una Turris migliore rispetto alle ultime due prestazioni. La Viterbese è stata brava a concretizzare le uniche due occasioni avute. Siamo rimasti in partita anche dopo l’1-0 e davamo la sensazione di poter trovare il gol. Siamo in un periodo no, è vero, ma nell’economia di un campionato ci sta e capita a tutti. Dobbiamo ripartire da questa sconfitta e dal buono che abbiamo fatto vedere».

E domenica altra sfida salvezza. Al Liguori arriva il Bisceglie.

