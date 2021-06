La Turris presenta Vito Leonetti: «Una prima scelta, alziamo l'asticella»

È Vito Leonetti, attaccante classe 1994, il primo acquisto della Turris per la stagione 2021/22. L’accordo - sottoscritto un biennale - «è stato ratificato questo pomeriggio – annuncia il club –, finalizzando le preliminari intese raggiunte dal direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, e dal direttore sportivo, Antonio Piedepalumbo, con il calciatore ed il suo entourage, rappresentato dagli agenti Valeriano Narcisi e Giovanni Tateo».

Leonetti, considerato «profilo tra i più importanti della categoria e con caratteristiche congeniali alle indicazioni dello staff tecnico», si è formato nel settore giovanile del Bari (per lui anche due presenze in B con la squadra della sua città). È reduce da due annate molto positive in forza al Matelica, di cui l’ultima in Lega Pro con 12 reti all’attivo e l'appendice dei playoff nazionali; in precedenza, 37 centri nel biennio con la maglia della Vastese in serie D ed altre esperienze in C nelle fila di Reggina, Lumezzane, Akragas e Savoia.

«L’artefice di questo acquisto è il direttore Primicile», ha esordito il presidente Colantonio nella conferenza di presentazione dell’attaccante. «Quindi credo tocchi a lui presentarlo».

Primicile, dal canto suo, spiega che la trattativa con Leonetti ed il suo entourage andava avanti da circa un mese. «Vito è stato attenzionato da prima che finisse il campionato scorso, perché già da allora, in sintonia col mister, abbiamo cominciato a porre le basi per la prossima stagione. E Leonetti è stato sin da subito una prima scelta di mister Caneo. I numeri, del resto, parlano per lui: è un tassello importante della Turris che sta nascendo, uno di quei calciatori che può far alzare l’asticella in maniera significativa. Ringrazio lui per la disponibilità che ha immediatamente riservato alla Turris ed il suo entourage per il riserbo mantenuto. Anche questo ha contribuito al buon esito della trattativa e Vito ha preferito la Turris alle tante altre squadre che lo corteggiavano».

Quindi il presidente Colantonio. «Ho già detto che nel prossimo campionato la Turris punta ad alzare l’asticella e la presenza di Vito qui, oggi, dimostra che la Turris sta cominciando un percorso diverso. Il suo acquisto mi ha immediatamente convinto».

Sulla stessa lunghezza d’onda il vicepresidente D’Oriano. «Proviamo a tenere il passo delle potenziali concorrenti. Sono molto contento di questo arrivo, fortemente voluto dal direttore».

Attaccante duttile e prolifico, Leonetti – che conosce già Giannone, Di Nunzio e Pandolfi – ammette d’esser stato conquistato dal progetto Turris. «Il direttore mi ha esposto i programmi della società e mi ha fatto subito sentire importante. Questo mi è piaciuto molto. Credo proprio d’aver fatto la scelta giusta. Obiettivi? Cominciamo con la salvezza e poi, perché no, potremmo magari anche fare un pensierino ai playoff».

Nel 3-4-3 di mister Caneo si colloca idealmente come «esterno alto a sinistra, prediligendo gli inserimenti. Ad ogni modo - chiarisce -, sono a disposizione del mister, che ho già sentito: nasco seconda punta, poi mi sposto sull’esterno, ma ho giocato anche da prima punta. Insomma, posso ricoprire tutti e tre i ruoli. Mi trovo bene in ognuno. Adesso ho tanta voglia di ricominciare, tanto più che la piazza è calda ed importante. Il calore e la passione di piazze come Torre mi hanno convinto a tornare al sud. Perché tante altre pizze, a parità di categoria, non trasmettono le stesse emozioni».

Su Pandolfi – L’attaccante dal 1° luglio tornerà ad essere a tutti gli effetti un calciatore della Turris. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere. Con una precisazione, che arriva direttamente dal presidente Colantonio. «Il suo passaggio al Brescia ha accontentato esclusivamente il calciatore, che a più riprese ci aveva chiesto la cessione. Alla fine è partito con la formula del prestito nonostante io non volessi, perché a me poco importava di mercato e trattative. E questo l’ho dimostrato in più di una occasione. Per quanto mi riguarda, Pandolfi è un giocatore importante che potrebbe fare benissimo alla Turris. Ribadisco quindi che se ci chiedesse nuovamente la cessione, sarebbe appunto una sua scelta, non condivisa con la società».

Dunque, «dal 1° luglio ci confronteremo ed insieme cercheremo la soluzione migliore», ha ribadito Primicile.

In ogni caso, Pandolfi o non Pandolfi, la previsione è di arrivare al ritiro di Campitello Matese «con l’organico definito al 70-80%», spiega Primicile. «Ma senza fretta e senza assilli, perché sul mercato bisogna stare attenti».

Ufficiali le date della prossima stagione – Si riparte il 13 o 14 agosto con la Coppa Italia. Campionato al via il 29 agosto. «Sto scalpitando – incalza Colantonio – e sono davvero contento che il 13 agosto si avvicini, perché è brutto stare senza calcio per così tanto tempo. Io non ci riesco. Speriamo consentano una riapertura degli stadi nella misura del 50%, perché il ruggito del Liguori – confida a Leonetti – è una delle cose che emozionano di più».

Da ultimo, un passaggio sulle delicate fasi della ripartenza. «In questo momento di difficoltà, è una fortuna che ci sia una persona come il presidente Ghirelli a guidarci. Una garanzia affinché la Lega Pro possa ripartire al meglio»