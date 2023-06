Schiarita Turris: verso una nuova sinergia societaria, ripensando a Caneo

Dieci giorni fa l’allarme – crudo e diretto – lanciato da Antonio Colantonio, che senza mezzi termini ha fatto sapere alla piazza che la partecipazione della Turris al prossimo campionato di serie C è tutt’altro che certa («Non me la sento di continuare da solo. Se nessuno si farà avanti, niente iscrizione»).

Nel frattempo l’elezione a sindaco di Luigi Mennella ed il dialogo – serrato e concreto – avviato con l'imprenditore casertano Mario Alessandro Russo, intenzionato a subentrare in società per quanto ancora non formalmente disimpegnatosi dal Fano Calcio.

A dieci giorni da quell’incontro al Liguori con i tifosi, che sembrava aver spalancato un vero e proprio baratro, non c’è ancora stato nessun “rassicurante” intervento ufficiale da parte della proprietà, ma la sensazione – diffusa e radicata – è che la strada che porta alla formalizzazione dell’iscrizione al prossimo campionato di serie C si sia fatta significativamente in discesa. Merito di due significative svolte.

L’incontro con Mennella – Il primo, fondamentale tassello è di matrice istituzionale.

Avrebbe avuto esito più che positivo l’incontro fra Antonio Colantonio e Luigi Mennella, fresco di nomina a sindaco. Dal primo cittadino un impegno ed una richiesta al patron corallino: l’impegno è quello di mantenere con la Turris (prima e più rappresentativa realtà sportiva locale) un dialogo vivo e proficuo (cruciale l'impegno in chiave Cittadella dello Sport e stadio); la promessa, strappata a Colantonio, è quella di restare alla guida del club – almeno – per tutta la durata del mandato istituzionale.

La trattativa con Russo – Un'eventuale fumata bianca realizzerebbe la tassativa condizione posta da Colantonio dopo l'implosione del dialogo avviato nelle scorse settimane con potenziali acquirenti («Non c'è niente di concreto, nessuno vuole realmente farsi avanti», l'amaro sfogo di Colantonio dieci giorni fa). L’ultimo incontro con l'imprenditore casertano risale a giovedì scorso, il prossimo è in programma per questa settimana. Il confronto è costante e concreto, al punto che le parti sarebbero vicine alla formalizzazione di un accordo – vanno definiti i dettagli – che porterebbe Russo (da Fano l'estremo tentativo di trattenerlo) ad affiancare Colantonio. Verrebbe in questo modo a crearsi quella imprescindibile sinergia tassativamente auspicata dalla stesso patron, presupposto findamentale per avviare un nuovo corso.

Il progetto tecnico – Troppo presto per parlarne, certo. Ma non per pensarci. Contratto alla mano, la Turris avrebbe già un tecnico per la prossima stagione, dal momento che la salvezza diretta – conquistata con la decisiva mano della giustizia sportiva – ha fatto scattare il rinnovo automatico per Gaetano Fontana. Le strade di club e tecnico potrebbero però anche dividersi, al punto che la Turris avrebbe nel frattempo fatto un pensierino per Bruno Caneo, protagonista due anni fa in rosso corallo con il raggiungimento dello storico traguardo dei playoff. Solo un pensiero, al momento. Forse poco più di una suggestione. Indice, comunque, della volontà di programmare una crescita costante in maniera sapiente ed oculata, stavolta con la – concreta prospettiva – di uno stadio che rappresenterebbe tassello fondamentale per una crescita effettiva.