La Turris si prepara al nuovo corso: «Azzerate tutte le cariche»

È il primo intervento ufficiale dopo l’allarme iscrizione lanciato nel corso di un incontro con i tifosi appena dieci giorni fa. Qualcosa si muove intorno alla Turris, sul piano istituzionale come su quello societario, al punto che il club ha diramato una nota ufficiale per comunicare che «in attesa dell'ingresso di nuovi possibili soci ed in vista del termine ultimo per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2023/24, fissato il prossimo 20 giugno, tutte le cariche dirigenziali sono state azzerate». Con due precisazioni, entrambe tassative: «il nuovo organigramma verrà comunicato dopo la data del 20 giugno», intanto «l’unico dirigente autorizzato a rilasciare dichiarazioni è il presidente Antonio Colantonio».

Un intervento – quello affidato alla nota ufficiale – dal “sapore di indizio”, sicuramente preparatorio rispetto ai risvolti che – a questo punto a breve – potrebbero maturare.

Sembra, dunque, definitivamente scongiurato il rischio di veder sfumata l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, mentre si preannuncia una vera e propria rifondazione societaria ed organizzativa, prima ancora che (con ogni probabilità) tecnica.

L’azzeramento delle cariche dirigenziali – dal vicepresidente Di Franco a scorrere, passando per ogni singola investitura – lascia intendere una riorganizzazione radicale ed il potenziale ingresso in società dell’imprenditore casertano Mario Alessandro Russo va a collocarsi proprio in questa direzione.