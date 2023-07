Ufficiale: Danilo Russo lascia la Juve Stabia e si accorda col Giugliano

Dopo Caldore, anche il portiere Russo approda al Gigliano.

Già da giorni l'addio al numero uno della Juve Stabia sembrava essere cosa certa, in mattinata anche il comunicato del club che, a questo punto, con Barosi conteso tra Ascoli ed Udinese, per i gialloblù si apre la caccia ai due portiere a cui affidare le chiavi della porta.

"La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del portiere Danilo Russo, classe ’87, al Giugliano Calcio 1928. La società ringrazia Danilo, stabiese vero, legato alla sua città in maniera profonda, per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali".