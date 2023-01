Ufficiale: il nuovo allenatore della Juve Stabia è Sandro Pochesci

La notizia era giunta a Castellammare già domenica, con la sua presenta passata per nulla inosservata a Viterbo, dove peraltro era di casa.

Sarà Sandro Pochesci ad allenare la Juve Stabia fino al 30 giugno dopo le dimissioni di Leo Colucci che, la scorsa settimana, alla vigilia della sfida coi laziali, avevano scosso l’ambiente: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sandro Pochesci. Entrano a far parte dello staff delle Vespe anche Giacomo Cofano, Preparatore Atletico, e i collaboratori Fabrizio Durante e Daniele Persico. Pochesci, perfezionato il contratto questa mattina, ha già diretto il primo allenamento. Il mister ha nel suo curriculum anche Ternana, in serie B, Viterbese, Olbia, Casertana, Bisceglie e Carpi”.

Gioco con grande propensione all’attacco, ma anche un carattere vulcanico, Pochesci sarà presentato nelle prossime ore, in attesa della chiusura del mercato che, domani, dovrebbe mettere a sua disposizione una rosa in grado di battagliare fino alla fine per un piazzamento di prestigio nella griglia play-off.