Ufficiale: Juve Stabia-Catanzaro rinviata al 21 aprile

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma come già accaduto a Bisceglie, a Castellammare la speranza era di scendere in campo domenica con il Catanzaro. Alla fine i calabresi hanno dovuto utilizzare il “bonus” per i troppi contagiati (ben 12) e chiedere il rinvio della sfida del menti, in programma alle 15.00: “La S.S. Juve Stabia comunica che, la Lega Pro con comunicato del 09-04-2021 ha disposto, su istanza dell’U.S. Catanzaro il rinvio della gara di domenica 11 aprile 2021 a mercoledì 21 aprile 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, con inizio alle ore 15.00. S.S. Juve Stabia”.