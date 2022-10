Accordo con Santos, il venezuelano è il nuovo bomber della Juve Stabia

La Juve Stabia ha trovato il suo bomber. In attesa della migliore condizione di Davide Zigoni, ed alla luce delle difficoltà dell’attacco gialloblù, il club ha deciso di tesserare l’attaccante venezuelano Santos, da ormai una decina di giorni aggregato al gruppo di Colucci per allenarsi e cercare una nuova occasione in Italia dopo tanto girovagare all’estero. Gli ottimi rapporti del procuratore con i fratelli Langella, oltre che al diesse Di Bari ed all'amministratore Polcino, ma soprattutto l'inserimento nel gruppo hanno portato al positivo riscontro della trattativa: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Santos Freire Christian Robert, classe ’88, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Puerto Ordaz (Venezuela), è cresciuto calcisticamente nel Bielefeld e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del KAS Eupen, del Waasl-Beveren, del NEC Nijmegen, dell’Alavès, del Deportivo La Coruna, del Vfl Osnabruck e del Colo Colo”. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di giocare nella Juve Stabia e di essere arrivato a Castellammare di Stabia. Sono da subito a disposizione dei miei nuovi compagni e di mister Colucci”. Santos ha scelto il 99 come numero di maglia.