Ufficializzati i calendari di serie C 2021/22: alla seconda subito Juve Stabia-Avellino

Fermento ed interesse, la Lega di serie C ha ufficializzato in diretta Rai Sport i calendari del nuovo campionato di serie C, 2021/22. A presenziare il massimo dirigente della Lega, Il presidente Ghirelli, oltre al Responsabile della Can di serie C, Maurizio Ciampi. Dal pallone innovativo, capace di trasmettere dati sullo svolgimento delle gare, utili poi ai fini statistici e delle analisi degli allenatori, al ritorno del pubblico sugli spalti, sia pure solo al 50%, tanti i temi affrontati nel corso della serata. “Partiamo dai nove calciatori della Nazionale di Mancini, campioni d’Europa, che proprio dal campionato di serie C hanno iniziato la propria carriera tra i professionisti – queste le parole di Ghirelli -, ma anche dalle tante innovazioni di un torneo che sarà come sempre apripista per tanti altri. Le cinque sostituzioni viste agli Europei sono partite proprio dalla nostra serie C. Siamo felici del ritorno dei tifosi sugli spalti, speriamo di poter vedere crescere quanto prima possibile la percentuale. La riforma? Siamo pronti, abbiamo già proposto il blocco dei ripescaggi per operarla, ma deve essere una riforma di sistema, partendo dalla serie A alla serie C”.

Quattro le campane nel girone C, l’Avellino di Piero Braglia, la Juve Stabia di Novellino, la Turris di mister Caneo, fino alla Paganese di Gigi Castaldo. Esordio interno per gli irpini, che al Partenio affrontano il Campobasso, come pure per la Paganese, che ospiterà il neopromosso Messina. Inizio in trasferta, ad Andria, per la Juve Stabia, ed a Taranto, per la Turris. Subito un derby, al Menti, per i gialloblù, contro l’Avellino. Le altre sfide tra corregionali all’undicesima (Avellino-Paganese), alla dodicesima (Turris-Juve Stabia), alla diciassettesima (Paganese-Juve Stabia), alla diciannovesima (Paganese-Turris). Chiusura col botto, infine, per l’Avellino, che renderà visita, allo Zaccheria, al Foggia di Zeman.

Queste le prime tre giornate del prossimo campionato:

PRIMA GIORNATA 29/08/2021

Avellino-Campobasso

Catanzaro-Virtus Francavilla

Fidelis Andria-Juve Stabia

Monopoli-Catania

Monterosi-Foggia

Paganese-Messina

Palermo-Latina

Potenza-Bari

Taranto-Turris

Vibonese-Picerno

SECONDA GIORNATA – 05/09/2021

Messina-Palermo

Bari-Monterosi

Campobasso-Taranto

Catania-Fidelis Andria

Foggia-Potenza

Juve Stabia-Avellino

Latina-Paganese

Picerno-Catanzaro

Turris-Monopoli

Virtus Francavilla-Vibonese

TERZA GIORNATA – 12/09/2021

Avellino-Latina

Catanzaro-Potenza

Fidelis Andria-Virtus Francavilla

Foggia-Turris

Monopoli-Messina

Monterosi-Campobasso

Paganese-Catania

Picerno-Bari

Taranto-Palermo

Vibonese-Juve Stabia