Ufficiali i gironi di serie C: Giuliano e Gelbison nel girone C delle campane

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, ha deliberato la composizione dei gironi della serie C. Nel girone C sono inserite le 5 squadre della Campania che in questa stagione 2022/23 presentano la novità rappresentata dalle new entry Gelbison, al suo esordio assoluto nella terza serie Nazionale, e Giugliano. In questo raggruppamento anche Avellino, Juve Stabia, e Turris. Completano il girone C: Acr Messina, Audace Cerignola, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Virtus Francavilla,Viterbese.