Verso la sfida di domenica ad Andria si ferma Kanoute

Continua la preparazione dell'avellino in vista della trasferta di domenica pomeriggio ad Andria. Un match decisivo: servono punti sia per mettersi al riparo da amare soprese (leggi playout) sia per tentare l'ingresso tra le prime dieci (leggi playoff)

La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento. I biancoverdi, dopo una prima parte di attivazione, hanno lavorato con esercitazioni tattiche specifiche concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia.

Diego Gambale è ritornato ad allenarsi in gruppo. Simone Benedetti e Marcello Trotta hanno svolto allenamento differenziato. Mamadou Kanoute è rimasto a riposo per un risentimento al ginocchio. Ramzi Aya ha continuato il programma di recupero per il risentimento al ginocchio sinistro.