Un altro pari, è il quinto: 0-0 tra Avellino e Catanzaro

Ancora un pareggio. È il quinto in sei gare di campionato per l'Avellino. Nella sfida infrasettimanale contro il Catanzaro al Partenio-Lombardi i lupi non sono andati oltre lo 0-0. La squadra di Piero Braglia si è resa pericolosa soprattutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo ha dovuto subire gli attacchi dei calabresi. Nella seconda frazione di gioco, biancoverdi pericolosi in almeno tre occasioni. La traversa ha negato il gol a D'Angelo.

AVELLINO (3-5-1-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, D'Angelo (43' st Matera), Mignanelli (32' st Tito); Mastalli (32' st De Francesco); Maniero (43' st Gagliano). A disp.: Pane, Sbraga, Messina. All.: Braglia.

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamillo; Bearzotti (27' st Risolo), Welbeck (33' st De Santis), Verna, Porcino (27' st Tentardini); Vandeputte, Vasquez (21' st Carlini); Cianci (33' st Curiale). A disp.: Nocchi, Romagnoli, Gatti, Monterisi, Tentardini, Cinelli, Ortisi, Risolo, Bombagi. All.: Calabro.