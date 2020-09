Ancora un volto nuovo per la Cavese, ancora un giovane alla corte di Giacomo Modica. Il club metelliano ha formalizzato il tesseramento a titolo definitivo di Riccardo Forte.



Il 21enne attaccante esterno è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Coi rossoneri ha anche collezionato nel 2017 una presenza in prima squadra, nella gara di Europa League contro il Rijeka.



Nel 2018-2019 è passato alla Pistoiese in Serie C, giocando 12 volte titolare e collezionando 33 presenze complessive. Meno fortunata l'ultima stagione, con sole 5 presenze in campionato tra Piacenza e Lecco.



Forte ha firmato con la Cavese un contratto fino a giugno del 2021, con opzione per il rinnovo fino al 2022. © RIPRODUZIONE RISERVATA