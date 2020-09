Due nuovi arrivi in casa Cavese. Si registra il ritorno in biancoblu di Andrea Migliorini. Il playmaker veneto, classe 1988, ha indossato la maglia degli aquilotti due stagioni fa, con 25 presenze in campionato. Fu proprio il tecnico Giacomo Modica a volerlo, dopo averlo avuto alle sue “dipendenze” tra le fila dell'Acr Messina. Nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Lecco.



Arriva invece dall'Udinese, sempre a titolo definitivo, l'attaccante Enrico Oviszach, che ha firmato un accordo con la Cavese fino a giugno 2023. Classe 2001, ha percorso tutta la trafila del settore giovanile dei bianconeri friulani fino alla Primavera. In due stagioni con la “squadra b” dell'Udinese ha collezionato 39 presenze e 12 gol tra campionato e coppa di categoria.



