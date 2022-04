Scialbo 0-0 a Taranto, la Juve Stabia si allontana ancora dai play-off

Una sfida senza emozioni, tra una Juve Stabia alla ricerca dei punti per tentare di rientrare in extremis nella poule promozione, ed il Taranto reduce da un 2022 senza mai assaporare il gusto della vittoria. Lo 0-0 dello Iacovone sembra alla fine risultato più giusto in una domenica senza quasi tiri nello specchio della porta ed i due portieri praticamente spettatori non paganti. Senza il bomber Eusepi, ancora in attesa della sentenza dopo lo stop preventivo per presunto utilizzo di sostanze proibite, l’attacco stabiese sembra avere davvero le polveri bagnate, e difficilmente si potrà sperare in qualcosa di più della salvezza con il solo Della Pietra a disposizione. Una vera e propria disdetta per l’undici di Novellino, che pure era tornato in panchina tra squilli di trombe e due vittorie consecutive. Per i gialloblù l’occasione, domenica prossima, arriva dal derby con la Paganese al Menti (14.30), tre punti che potrebbero risultare fondamentali nella lotta play-off.