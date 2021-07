Us Avellino, annullata l'amichevole con il Frosinone

L’Us Avellino 1912 rende noto che l’amichevole contro il Frosinone, prevista per mercoledì 4 agosto alle ore 18,00 presso lo stadio “Benito Stirpe” "è stata annullata per sopraggiunte esigenze tecniche". Proprio il prossimo 4 agosto terminerà il ritiro precampionato a Roccaraso dei lupi. I biancoverdi, agli ordini di mister Piero Braglia, stanno lavorando sodo sia in campo, che in palestra. Nella sfida contro Napoli Primavera- finita 3-0 per gli irpini - la squadra è apparsa stanca, ma sono venuti fuori spunti interessanti come sottolineato dallo stesso mister.