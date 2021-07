Us Avellino, cambia la sede del ritiro: si va a Rivisondoli

Cambia la sede del ritiro dell’Us Avellino. I lupi si spostano da Rivisondoli a Roccaraso. La decisione è stata assunta per motivazioni di carattere logistico che hanno spinto la dirigenza biancoverde al trasferimento. Si comincia il 24 luglio per fare ritorno in Irpinia il 7 agosto. La società ringrazia “il sindaco Francesco Di Donato, la famiglia Cipriani, proprietaria della struttura ricettiva, e la società Roccaraso Turismo per disponibilità e professionalità mostrate immediatamente dopo la richiesta del club”. Intanto, prosegue l’attività sul mercato per la costruzione della nuova squadra. All'opera il direttore Salvatore Di Somma.