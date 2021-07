Us Avellino, la prima amichevole: sarà sfida con il Frosinone

Conto alla rovescia per il ritiro dei lupi che saranno a Roccaraso dal 24 luglio al 7 agosto prossimi. La squadra di mister Piero Braglia si prepara anche per la prima sfida della stagione.

L’Us Avellino rende noto, infatti, "di aver raggiunto l’accordo con il Frosinone per la disputa di una gara amichevole. Il match verrà disputato allo stadio Benito Stirpe di Frosinone il 4 agosto 2021 alle ore 18,00".

Un primo test per la truppa biancoverde contro una formazione non di poco conto. La partita rappresenta il ritorno in campo dopo la delusione play off.