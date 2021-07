Us Avellino, dopo Laezza va via anche Adamo

Anche Adamo dice addio ai lupi. Segue di qualche giorno la decisione di Gennaro Laezza, che pure non vestirà più la casacca biancoverde. Quest'ultimo in un postsui socialmediaha ringraziato tifosi e sodalizio. È la stessa società a ufficializzare il nuovo addio. L’Us Avellino, infatti, comunica "di aver ceduto al Monterosi Fc, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Emanuele Pio Adamo. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".