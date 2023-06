Il buono fruttifero pari al 10% della futura rivendita di Fabiano Parisi, sottoscritto tre anni fa da Angelo D'Agostino in occasione della cessione all' Empoli del calciatore, continua a lievitare.

Merito soprattutto del "pendolino di Serino" che, anno dopo anno, continua a bruciare le tappe a velocità supersonica imponendosi all'attenzione degli addetti ai lavori. La sua crescita pure quest'anno è stata esponenziale con trentatre presenze, tutte da protagonista, impreziosite persino da due gol e migliaia di dribbling.

Numeri e giocate da campione che, dopo avergli fatto provare persino l'ebbrezza della convocazione in azzurro con Roberto Mancini, lo hanno fatto entrare nella top 11 della serie A persino davanti ad un esterno del calibro di Theo Hernandez. Quanto basta per rendere meravigliosa la sua annata che potrebbe diventare addirittura straordinaria nei prossimi giorni con la disputa dell'Europeo Under 21. Il ct Paolo Nicolato lo ha inserito tra i 28 giocatori che da lunedi si stanno allenando al Coni di Tirrenia in vista della competizione internazionale che si disputerà tra il 21 giugno al 8 luglio in Romania e Georgia. Una vetrina importante destinata a far aumentare ulteriolmente la sua quotazione già schizzata tra i 18 e i 20 milioni di euro.

A fissare il prezzo, nei giorni scorsi, è stato direttamente Fabrizio Corsi. Il presidente dell'Empoli ha ammesso di aver avuto già diverse richieste per Parisi al pari dell'agente Mario Giuffredi, artefice della valorizzazione del 23enne serinese almeno quanto Eziolino Capuano, tecnico che lo lanciò in maniera definitiva nel calcio professionistico. In realtà, sebbene non ci sia al momento nessuna squadra favorita sulle altre, l'impressione è quella che a breve intorno a Parisi possa scatenarsi una vera e propria asta destinata a far sfregare le mani all'Avellino, sempre alla finestra per incassare il 10% della rivendita.

Una cifra che, al momento attuale, potrebbe come detto sfiorare addirittura i due milioni che si andrebbero ad aggiungere ai 450mila euro versati nel 2020 dall'Empoli e ai successivi 200mila corrisposti l'anno successivo per la promozione in B dei toscani. Da grande stratega del mercato quale ha in questi anni dimostrato di essere, Mario Giuffredi sta in questa fase tenendo tutti in caldo nella speranza che qualche strepitosa prestazione agli Europei possa persino far ulteriormente lievitare il valore del 23enne serinese. Diverse, nel frattempo, sono le squadre che si sono scritte nella lista delle pretendenti con in testa la Lazio di Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste è un estimatore di Parisi ma molto dipenderà dal destino Luca Pellegrini conteso tra Lazio e Juventus. Qualche giorno fa, invece, prima che in società scoppiasse il caos tra Maldini, Massara e la dirigenza, era stato il Milan a bussare alla porta dell'Empoli con l'intenzione di affidare a Parisi il ruolo di vice Theo Hernandez dal momento che a Milano hanno deciso di salutare Ballo Tourè. Diversamente la variabile Napoli è quasi tutta nelle mani di Mario Giuffredi che è anche agente di Mario Rui. Il portoghese in questi giorni discuterà il rinnovo che potrebbe intrecciarsi con il destino di Fabiano Parisi sul quale ha puntato da tempo i suoi riflettori pure la Fiorentina di Italiano. Risale allo scorso mese, inoltre, un timido sondaggio della Juventus dove Alex Sandro, pur avendo rinnovato, nell'ultimo periodo è sempre più impiegato da centrale e meno da terzino. Dall'estero, infine, Giuffredi è stato sondato dal Nizza, società di Ligue 1 che lo scorso anno pescò in Italia Mattia Viti, giovane difensore proprio dell'Empoli. Insomma, tante pretendenti ma ancora nessuna trattativa concreta, semplicemente perché Mario Giuffredi intende scatenare un'asta, stavolta anche per la felicità dell'Avellino.