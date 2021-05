Vendita Turris, ultimatum scaduto: sfuma pista legata al primo gruppo

Non ha raccolto – ad oggi – nessun riscontro l’ultimatum lanciato la scorsa settimana da Antonio Colantonio al gruppo imprenditoriale di fuori regione che aveva avviato un approccio per l’acquisto della Turris. Il patron corallino aveva posto come termine ultimo questo fine settimana per la presentazione di una garanzia economica di importo pari a quello della fideiussione depositata in Lega dall’attuale proprietà: sarebbe stato il punto di partenza di una trattativa concreta e seriamente finalizzata al passaggio di testimone. Ma così – evidentemente – non sarà.

Nelle ultime ore si è però fatta strada un’ulteriore ipotesi, legata ad (altro) gruppo che avrebbe avviato un sondaggio attraverso un referente locale.

Resta in ogni caso ferma l’intenzione dell’attuale proprietà di stringere i tempi inizialmente prospettati, così da chiudere ogni discorso legato alla eventuale vendita entro la fine di maggio, in modo da dedicare poi tempo, energie e risorse alla pianificazione della prossima stagione.