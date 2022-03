Verso Juve Stabia-Turris Novellino: «Andiamo oltre l'ostacolo»

Il giorno del derby. Dopo il successo scacciacrisi di Messina, coinciso col ritorno in panchina di Walter Novellino, la Juve Stabia attende la Turris, domani al Menti (17.30); con la certezza di poter dare un’autentica svolta al proprio torneo dopo una fase di appannamento alla ripresa del campionato dopo la sosta “Covid” di gennaio: “E’ una partita importante – ha detto Novellino alla vigilia -, si prepara come una partita sentita contro una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente. Ma ci siamo anche noi, sono gare che si preparano da sole, ognuno di noi deve metterci qualcosa in più. Non siamo sfavoriti, le partite vanno giocate, noi dobbiamo giocare per noi e per la nostra città”.

A Messina il ritorno di “Monzon”, la Juve Stabia punta sulla sua esperienza per arrivare a centrare l’obiettivo play-off: “Dopo Messina ho pensato che ho una squadra che può ottenere ancora grandi risultati, ma dobbiamo metterci ancora qualcosa in più, nel palleggio e la profondità. Sono convinto che questa squadra possa arrivare almeno al risultato che ci siamo preposti ad inizio anno”.

In settimana è tornato a parlare del derby del Menti anche l’ex Massimo Rastelli. Novellino ringrazia: “Rastelli mi ha fatto vincere un campionato, è una persona per bene, che stimo tantissimo, ma come un po’ tutti i calciatori che ho avuto in tanti anni di carriera. Sono d’accordo con lui, in un derby è importante stare bene sul campo, e lo ringrazio per le belle parole”.

Un derby sentito, tanta tensione: “La pressione la sento – spiega il tecnico stabiese -, l’ho sempre avuta nella mia vita, sappiamo tutti quanto sia importante per la classifica, per i nostri tifosi, ma noi andiamo oltre gli ostacoli. Affrontiamo una squadra bene organizzata, con un bravissimo allenatore, un bravo collega che conosco, ma siamo noi che dobbiamo andare a giocare la nostra partita. I derby sono gare diverse dalle altre. Come si vincono? Con tutto quello che abbiamo dentro di noi, sono convinto che sarà bello per entrambe le parti, ed ovviamente che lo sia ancora di più per noi”.