Vicenza-Avellino 2-1: addio al sogno della B per i lupi

Finisce al Menti di Vicenza il sogno della serie B per l'Avellino. I padroni di casa hanno vinto 2-1 la semifinale playoff di C. I lupi hanno combattuto sin dalle prime fasi di gioco, ma sono stati i biancorossi a passare in vantaggio al 14esimo con Della Morte.

L'Avellino prova a pareggiare, ma si va negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio. Al rientro i lupi partono subito forte. Nei primi cinque minuti creano due ghiotte occasioni da gol. Ma la porta avversaria sembra stregata: Armellino tira ma il portiere del Vicenza para e manda sul palo. I padroni di casa escono dalle corde e impostano. Vengono premiati al 65esimo con Costa che raddoppia. Sugli spalti la tensione si fa forte e inizia un lancio di fumogeni e petardi in campo che determina la sospensione temporanea per qualche minuto. Al 75esimo arriva la rete dell'Avellino con Patierno su calcio di rigore, dopo il fallo in area di Ronaldo su Frascatore. La tensione è alle stelle: Golemic si fa espellere. La superiorità numerica dell'Avellino dura poco. Armellino si fa buttare fuori all'80esimo per doppia ammonizione. La partita si fa sempre più nervosa. L'Avellino le prova tutte, anche nei sette minuti di recupero. Ma niente da fare, anche per Patierno al 96esimo che si vede smanacciare fuori un tiro debole. Finisce così. Addio sogni per i biancoverdi. Delusione per la nutrita pattuglia di tifosi irpini sugli spalti.

VICENZA-AVELLINO: 2-1

MARCATORI: 14’ Della Morte (V), 65’ Costa (V), 74’ Patierno (A).

VICENZA (3-4-1-2): Confente, Cuomo, Golemic, Sandon (88’ Fantoni); De Col, Ronaldo (88’ Rossi), Greco, Costa; Proia (70’ Talarico); Della Morte (77’ Laezza), Pellegrini.

A disposizione: Gallo, Massolo, Lattanzio, Mogentale, Busato, Conzato, Delle Monache, Ferrari. Allenatore: S. Vecchi.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione (85’ Marconi), Frascatore; Sgarbi, Armellino, Palmiero (91’ Dall’Oglio), D’Ausilio (46’ Ricciardi), Liotti (65’ Rocca); Gori (65’ Russo), Patierno. A disposizione: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Cionek, Llano, De Cristofaro, Varela, Pezzella. Allenatore: M. Pazienza.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

ASSISTENTI: Pressato di Latina e Monaco di Termoli.

QUARTO UOMO: Cavaliere di Paola.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

AMMONITI: Proia (V), Gori (A), Della Morte (V), Patierno (A), Armellino (A), Palmiero (A), Marconi (A).

ESPULSI: Golemic (V), Armellino (A).

NOTE: Recupero: 3’ pt, 7’ st.