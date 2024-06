Si ferma in semifinale playoff la corsa dell'Avellino verso la Serie B: in finale ci va il Vicenza che vince 2-1 la gara di ritorno grazie a due perle stupende di Della Morte e Costa. Il rigore di Patierno ha solamente illuso i biancoverdi di poter rimontare, nella bagarre del finale espulsi Golemic ed Armellino. Una doppia sfida in cui probabilmente i biancoverdi avrebbero meritato di più, soprattutto all'andata sono state tante le occasioni non concretizzate.



Certo anche ieri sera Confente è stato uno dei migliori in campo, ma i biancorossi hanno avuto maggiore cinismo e si giocheranno la promozione in Serie B con la Carrarese. A partire meglio è proprio il Vicenza, che invece nei 90' del Partenio non era quasi mai riuscito ad accendersi. La squadra di Vecchi si toglie subito la ruggine dalle spalle, andando a scuotere la traversa di Ghidotti dopo appena sei minuti, con un colpo di testa di Proia che avrebbe meritato maggiore fortuna. Solo bravura, invece, per quello che è il gol che spacca l'equilibrio della semifinale, e che pezzo di bravura.

Della Morte riceve palla sulla trequarti, supera ben tre avversari in slalom e con un mancino a giro dall'interno dell'area di rigore supera Ghidotti per l'esplosione del Menti. Una rete stupenda dell'esterno biancorosso fra la staticità dei difensori dell'Avellino, troppo molli e poco ruvidi nel chiudere Della Morte. Un gol anche pesante, non solo per il risultato ma anche per il morale delle due squadre perchè l'Avellino sembra uscire un pochino dalla partita ed il Vicenza prova a sfruttare la situazione con la conclusione di Pellegrini che esce di pochissimo sul fondo (27').



Paradossalmente, il pericolo scampato suona come una scossa per gli uomini di Michele Pazienza che a cavallo della mezz'ora riescono a costruire una tripla occasione che avrebbe potuto portare al pareggio. Tre nitide chance per i campani, sulle prime due è superlativo Confente che sui destri al volo di Patierno prima e Palmiero poi tiene in vita i suoi. L'altra conclusione è quella un po' timida di Sgarbi che non inquadra la porta, ma è l'ennesimo segnale di un Avellino rientrato prepotentemente in partita.

E la conferma si ha in avvio di ripresa quando l'Avellino si scontra ancora una volta contro un Confente che abbassa la saracinesca in maniera incredibile. Doppia super parata del portiere del Vicenza prima su Gori da due passi e poi, sul corner successivo, sulla zampata di Armellino: due interventi pesantissimi, visto che da lì a poco il Vicenza troverà la rete del raddoppio.



Altra gemma preziosissima dei ragazzi di Vecchi, stavolta confezionata da calcio d'angolo da due piedi educatissimi: Ronaldo inventa dalla bandierina, Costa al volo trova una traiettoria che beffa Ghidotti e sembra spianare la strada al Vicenza verso la finale. Con ancora 25' da giocare, però, l'Avellino non si arrende e trova l'episodio che riapre la sfida, con un calcio di rigore conquistato da Frascatore steso da Ronaldo. Dal dischetto Patierno batte Confente, che pure aveva intuito.

E poi si scatena la corrida che dura fino al triplice fischio. Patierno va a recuperare il pallone, vengono a contatto Palmiero e Golemic con quest'ultimo che viene espulso. Ma l'Avellino non sfrutta la superiorità perchè dopo neppure 4' viene rifilato un rosso anche ad Armellino per una sbracciata ai danni di Costa complicando i piani di rimonta dei biancoverdi. Infatti l'unica chance ce l'ha Patierno in pieno recupero con ancora Confente a dire di no ai sogni di finale dell'Avellino. All'ultimo atto verso la B ci va il Vicenza.