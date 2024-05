Con un giorno di anticipo rispetto all'abituale programma seguito nel corso del campionato regolare, l'Avellino partirà questo pomeriggio alla volta del Veneto. In treno, dopo aver svolto l'allenamento mattutino al Partenio Lombardi, la squadra di Michele Pazienza raggiungerà una località tenuta segreta alle porte di Vicenza dove resterà in ritiro fino alla vigilia della semifinale di ritorno di domenica sera.



Un'altra gara da dentro o fuori con l'eventuale appendice di supplementari e rigori nonché la vetrina mediatica della diretta in chiaro su Raisport, canale 58 del digitale terrestre.

Un'altra partita con in palio un altro passo decisivo verso il ritorno in quella serie cadetta inseguita dalle due tifoserie in maniera spasmodica, da due squadre con grande impegno e con milioni di euro investiti dai due club. Una sfida da equiparare ad un duello all'ultimo sangue in cui un ruolo fondamentale lo rivestiranno sicuramente gli attaccanti: Ferrari, Pellegrini, Della Morte e Delle Monache sul fronte di casa; Patierno, Gori, Marconi, Russo e Sgarbi sul versante biancoverde.



Bomber di razza su cui Stefano Vecchi e Michele Pazienza, al Menti, proveranno a far leva dall'inizio o a partita in corso. In una seconda gara con la prospettiva dell'extra time, del resto, l'allenatore di San Severo potrebbe anche decidere di dosare strategicamente le forze presentando una serie di novità nello schieramento iniziale.

In difesa, con il rientro dalla squalifica di Cancellotti, ad uscire potrebbe essere il diffidato Cionek mentre tra mediana e attacco quasi tutto ruota intorno alla posizione di Sgarbi.



L'ex Sudtirol, nel caso di conferma a destra, lascerebbe in attacco inalterata la coppia Patierno-Gori con in mediana il solo ballottaggio da sciogliere tra De Cristofaro e Palmiero a cui guarda Armellino per capire se giocherà da interno o da play. Valutazioni che saranno fatte nelle prossime 48 ore anche se la tentazione più forte per il momento è quella di rispolverare Ricciardi a destra e rilanciare Sgarbi al fianco di Patierno con esclusione di Gori.

Dall'inizio o a gara in corso, tuttavia, l'Avellino in questi playoff non potrà prescindere dall'apporto dei suoi attaccanti alla ricerca del gol perduto. In controtendenza rispetto al trend del campionato, infatti, in due partite su tre i biancoverdi sono rimasti a secco e contro il Catania ad andare a segno sono stati il laterale Liotti e il jolly D'Ausilio.



In particolare nella semifinale di andata di martedì scorso, invece, i componenti di quello che è stato il reparto più prolifico del girone C con Patierno addirittura capocannoniere, in tandem con Murano, si sono divorati occasioni a dir poco clamorose: Patierno si è trovato tre volte nelle condizione di bucare Confente concludendo in maniera imprecisa; Gori ha timbrato la traversa; Sgarbi e Russo hanno provato solo a rendersi utili con assist non sfruttati; Marconi, senza portiere tra i pali, è riuscito addirittura nell'impresa di calciatore il pallone fuori dallo specchio. Frame visti e rivisti, che sono rimasti impressi nella memoria dei protagonisti e dei tifosi.

Errori che hanno pesato sul risultato finale del primo round contro il Vicenza ma anche sull'umore dei singoli che adesso meditano il riscatto e il ritorno al gol che a Cosimo Patierno manca dal 27 aprile contro il Crotone, a Gabriele Gori dal 30 marzo con il sinistro dal limite nel 6 a 1 rifilato al Picerno, a Sgarbi dal 15 aprile quando stese il Benevento con un diagonale, a Russo dal 6 marzo quando realizzò la sua unica rete stagionale contro il Catania in campionato e a Marconi addirittura dal 29 ottobre quando, nel girone di andata, contribuì con una sua punizione a sbancare il Massimino di Catania.