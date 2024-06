Tutti in branco alla volta di Vicenza per conquistare la finale. La missione dei lupi, che dopo la semifinale di andata disputata martedì scorso appare meno disperata del previsto, è scattata ufficialmente ieri mattina a conclusione della seduta di allenamento.



Con un giorno di anticipo rispetto al programma abituale, la squadra è andata in ritiro raggiungendo Vicenza in treno. Quest'oggi, ma anche domani mattina per il classico risveglio muscolare, Patierno e compagni avranno la possibilità di allenarsi su un campo in erba naturale per abituarsi alla superficie del Menti. La scelta, ponderata e pianificata da quasi una settimana, consentirà a Michele Pazienza e i suoi calciatori di prepararsi in tutta tranquillità alla battaglia decisiva in cui, in caso di parità a conclusione dei novanta minuti, sono previsti anche supplementari e eventuali calci di rigore.

Due possibili appendici ad un duello che l'allenatore biancoverde sta tenendo in debita considerazione valutando strategie da attuare e possibili turnazioni nell'undici iniziale. Senza chiarire ancora quelle che sono le sue reali intenzioni, nella seduta svolta, a porte chiuse, nell'impianto di via Zoccolari l'allenatore di San Severo ha alternato i suoi uomini lasciando inalterato il canovaccio tattico del 3-5-2, che dovrebbe essere speculare a quello dei biancorossi di Stefano Vecchi.



Il dubbio principale che Pazienza si è portato in ritiro a Vicenza verte tra la possibile conferma della formazione mandata in campo martedì scorso, con al massimo la sola variabile del rientro di Tommaso Cancellotti al posto del diffidato Thiago Cionek, e il varo di un mini turn over teso a inserire forze fresche in particolare in difesa e in mediana. Due strade percorribili con annessi vantaggi e svantaggi da valutare con attenzione nelle prossime ore. Nel caso di conferma della stessa squadra, infatti, il rischio è quello di presentarsi al Menti con un atteggiamento fin troppo propositivo con Sgarbi, in particolare, destinato a ricoprire pure un ruolo di laterale destro molto dispendioso per fronteggiare le discese di Costa.

Contestualmente la riproposizione di Luca Palmiero davanti alla difesa finirebbe per escludere nuovamente Antonio De Cristofaro dall'undici iniziale al pari di Manuel Ricciardi. Non a caso la tentazione più forte del tecnico pugliese è proprio quella di rilanciare proprio l'ex centrocampista del Picerno e il laterale capitolino portando freschezza e dinamicità nella zona nevralgica del campo dove si prevedono i maggiori duelli a singolar tenzone. Di riflesso, con le novità di De Cristofaro e Ricciardi a centrocampo, Marco Armellino finirebbe per essere dirottato nuovamente davanti alla difesa ritrovandosi a incrociare spesso Della Morte o Delle Monache, nel caso in cui quest'ultimo venga preferito nuovamente al posto di Pellegrini.

Lo stravolgimento della mediana avrebbe chiaramente riflessi sull'attacco con la riproposizione del tandem Patierno- Sgarbi con il sacrificio di Gori. In questo caso, prevedendo un Vicenza più votato alla fase offensiva, l'impiego del bolzanino nel settore avanzato avrebbe l'obiettivo di cercare la profondità sfruttando le sue caratteristiche nella fase di ripartenza.



Al di là delle rassicurazioni arrivate dai diretti interessati, infine, va anche rimarcato che ha destato qualche preoccupazione la vistosa fasciatura alla gamba sinistra con cui Cosimo Patierno è salito sul pullman che ha portato la squadra prima al Belsito, per un fugace pranzo, e poi alla stazione centrale di Napoli per la partenza alla volta del Veneto.



Senza denotare alcuna difficoltà nella camminata, è stato lo stesso bomber di Bitonto a tranquillizzare i presenti parlando di un «fastidio di poco conto al collaterale» che sta gestendo e curando insieme allo staff medico ma nulla gli impedirà di essere in campo domani al Menti per provare a riscattare gli errori, almeno due, commessi sotto porta nella semifinale di andata.