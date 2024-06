Il destino di una intera stagione racchiuso in una partita con in palio la conquista della finale playoff. Novanta minuti, con l'eventuale appendice di supplementari e calci di rigore, per continuare a sognare di tornare in cadetteria dalla porta secondaria della post season, ma soprattutto per evitare di restare già da stasera nell'inferno della Lega Pro.

Una gara secca, da giocare nel campo avverso del Romeo Menti di Vicenza, con un solo risultato a disposizione, ma anche il sostegno di quasi duemila irpina confluiti in Veneto da ogni dove. Una sfida vietata ai deboli di cuore, insomma, che vedrà il resto del popolo biancoverde trepidare davanti ai televisori in una notte di passione calcistica.

Con ancora tanta rabbia in corpo e l'amaro in bocca per il pareggio a reti bianche della sfortunata semifinale di andata, Michele Pazienza ha in questi giorni provato a infondere fiducia e determinazione nel suo gruppo chiamato all'impresa nella bolgia del Menti. Missione che, per quanto visto nel primo round disputato in Irpinia, appare possibile ma per realizzarla ci sarà bisogno di ritrovare quel cinismo negli ultimi metri che, nella stagione regolare, ha permesso a Patierno di diventare il capocannoniere del girone C, all'attacco biancoverde di risultare il più prolifico del campionato con 62 reti, ma anche all'Avellino di conquistare ben 10 vittorie in trasferta.

Più del conforto dei numeri, però, l'allenatore di San Severo per stasera spera di trovare i suoi ragazzi nelle stesse condizioni, fisiche e mentali, di martedì scorso. Di contro sarà difficile che anche il Vicenza possa accusare la stessa stanchezza di cinque giorni fa rinunciando quasi del tutto alla costruzione del gioco.

Anche per questa ragione, nel ritiro alle porte di Vicenza, Pazienza ha ieri pomeriggio riproposto quasi lo stesso undici della prima gara ripartendo da un assetto difensivo con Ghidotti tra i pali e Cancellotti, di rientro dalla squalifica preferito a Cionek, al fianco di Rigione e Frascatore.

Inalterata e altamente propositiva la linea mediana tracciata con Sgarbi nuovamente proposto a destra per arginare la furia di Costa, Armellino a fronteggiare Greco, Palmiero a battagliare con Ronaldo, ma anche D'Ausilio e Liotti pronti a inserirsi sulla corsia mancina.

Tutto invariato pure in attacco dove, malgrado gli acciacchi di Cosimo Patierno sofferente per un fastidio alla coscia sinistra, l'attaccante di Bitonto sarà riproposto in tandem con Gabriele Gori al quale sarà chiesto però un ulteriore sacrificio nella fase di non possesso.

In una gara secca ma con possibilità di apertura della finestra dei supplementari e dei calci di rigore, tuttavia, diventerà fondamentale la profondità della rosa a cui Pazienza potrà attingere a due mani dal momento che sono in tanti a scalpitare per ottenere la ribalta.

A tal proposito va anche tenuto in considerazione l'ulteriore slot che potrebbe aprirsi in caso di extra time con le sostituzioni che passerebbero da cinque a sei. Altro particolare per nulla secondario soprattutto se, strada facendo, l'Avellino dovesse confermare di avere un briciolo di energia in più del temibile Lanerossi Vicenza di Stefano Vecchi, avversario capace finora di mettere in fila ben 21 risultati utili consecutivi.

Esattamente come avvenuto alla vigilia della gara di andata, tuttavia, non è da escludere che la notte porti consiglio al tecnico irpino che questa mattina riporterà il gruppo sul terreno di gioco, in erba naturale, dell'albergo che ospita i biancoverdi da venerdì sera.

Lo stesso albergo dove in nottata la squadra rientrerà per pernottare prima della ripartenza, in aereo, di domani mattina. Programma di rientro stilato da una settimana a riprova che l'Avellino non ha alcuna intenzione di fermarsi a Vicenza ma solo tanta voglia di volare in finale.