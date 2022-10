Virtus Francavilla-Avellino 2-3, buona la prima per Rastelli

Buona la prima per Rastelli. Il nuovo mister dei lupi porta a una importante vittoria esterna l’Avellino. Finisce 2-3 contro la Virtus Francavilla. Una prestazione incoraggiante per i biancoverdi. La squadra c’è fisicamente.

Con un uno-due l’Avellino è in vantaggio nel primo tempo. Al 14’ Trotta, dopo quattro minuti il raddoppio di Illanes. Al 30’ Maiorino accorcia le distanze. All’inizio della ripresa, dopo appena 120”, i padroni di casa pareggiano i conti. Doccia gelata per la formazione biancoverde. Gli uomini di Rastelli non mollano e a sei minuti dal triplice fischio riescono a insaccare con Dall’Oglio.

La gara termina così, dopo una serie di capovolgimenti di fronte. Tre punti preziosi. Si spera che sia una segnale concreto della cura Rastelli.