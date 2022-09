Virtus Francavilla-Gelbison: out Uliano, Foresta e Graziani

Dopo la beffa rimediata con il Potenza, con la vittoria sfumata in dirittura d'arrivo, la Gelbison affronta la trasferta in terra pugliese con la Virtus Francavilla. E per questa gara il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito deve fare i conti con l'emergenza nel reparto centrale con le contemporanee assenze del capitano Uliano, uscito malcioncio dall'ultima partita e fuori per almeno tre o quattro settimane, di Foresta - anch'egli fuori per infortunio - e di Graziani, espulso e squalificato per due giornate.

Nel presentare la partita il tecnico rossoblù ha detto: «L'ultima sfida mi ha lasciato rabbia e rammarico, ma nello stesso tempo fiducia per la prova offerta dai ragazzi. Affronteremo una squadra forte che ha fatto bene lo scorso torneo, abbiamo preparato bene questo confronto con la speranza di fare qualche punto in più. Sulle assenze abbiamo valide aternative».

La gara a Francavilla inizia alle ore 17.30, arbitra Baratta di Rossano.