Virtus Francavilla-Gelbison 1-0, fatale l'errore di Vitale in apertura

Per la Gelbison ancora una volta si torna a casa a mani vuote. Questa volta a brindare è la Virtus Francavilla che capitalizza al massimo l'errore in apertura di match commesso dall'estremo Vitale che di fatto regala la sfera a Patierno che ringrazia e sigla la rete che dà il vantaggio ai pugliesi e che alla fine risulterà decisiva.

Pronti via e il risultato si sblocca a favore degli uomini di Calabro. La Gelbison accusa il colpo ma reagisce e ci prova con Sorrentino, ma trova Avella bravo nella respinta. Poi tocca a Statella, ma spreca la buona occasione. Al 18’ i padroni di segnano ancora ma Cardonelli, viene pescato in offside. Ancora Gelbison al 21’ con il debuttante Savini che sbaglia una ghiotta occasione da pochi passi. Al 28’ Bonalumi di testa trova pronto Avella nella presa. È il momento migliore per i cilentani che ci provano anche con Sorrentino anticipato con i piedi da Avella. Il tempo si chiude senza altre azioni.

Nella ripresa Esposito manda in campo Sane per Sorrentino. I cilentani ci credono e creano altre occasioni i più attivi Statella e Loreto, quest'ultimo in veste di uomo assist con due suggerimenti a 32’ per Kieremateng che non ci arriva e proprio allo scadere quando di testa sfiora il pareggio che certamente per il gioco espresso avrebbe meritato.

Il Francavilla vince di misura (1-0) conquista tre punti che la fanno salire a quota 7, mentre resta a due punti la formazione rossoblu del cilento.