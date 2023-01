La Juve Stabia si ricompatta ed espugna Viterbo senza Colucci

Aspettando il nuovo allenatore, ma anche il posticipo del Cerignola, la Juve Stabia si ritrova alla prima senza più Colucci in panchina e, sia pure contro il fanalino della classifica, al Viterbese, piazza un successo preziosissimo per dare un segnale alla piazza.

La prima vittoria del 2023 arriva grazia ad un gol di Silipo, rispolverato titolare da Lucenti, a cui è stata affidata la squadra dopo l’addio dell’allenatore pugliese. Inedito il trio avanzato, con Pandolfi che torna punta centrale come in avvio di stagione, con l’ex Primavera del Napoli, D’Agostino, sulla corsia mancina. Fuori Berardocco, il centrocampo è tutto di quantità con Altobelli, Scaccabarozzi e Ricci. Il gol da tre punti arriva quasi in avvio di gara: è il 13’ quando Altobelli pesca il compagno a scavalcare la difesa laziale, perfetto il controllo di destro ed il tocco ad anticipare tutti di sinistro per l’esplosione dei circa cinquanta stabiesi assiepati in curva.

La Viterbese non ci sta, inizia un autentico duello tra gli avanti in maglia nera e Davide Barosi che salva la sua porta in più occasioni soprattutto dagli attacchi di Polidori. La Juve Stabia è in partita, e nella ripresa rischia anche di chiuderla con Mignanelli, che si fa anticipare da Bisogno. Non basta l’ingresso più temuto, quello dell’ex Mario Marotta, alla fine grande abbraccio degli stabiesi, capitanati da Altobelli a centrocampo, e festa sotto la curva. Ed oggi l’annuncio del nuovo tecnico.