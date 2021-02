Una rete di Silvestri risolve la pratica Palermo. Con la vittoria in casa contro i siciliani, l'Avellino si avvicina al secondo posto della graduatoria del girone. Ora il Bari è a solo un punto di distanza. I pugliesi sono stati sconfitti dalla Viterbese. I palermitani hanno cominciato bene la gara, ma poi non hanno impensierito più di tanto. I lupi sono poi entrati nel match. Nella ripresa il gol in modo rocambolesco di Silvestri al cinquantesimo minuto: spazza la palla dal centrocampo e il portiere avversario si fa infilare dopo un rimbalzo della palla. Raddoppio sfiorato per i biancoverdi a nove minuti dalla fine con Rizzo. Triplice fischio e tre punti preziosi per la squadra di mister Piero Braglia.

