2-2: pareggio nel derby Portici-Sorrento

Finisca in parità (2-2) il derby tra Portici e Sorrento. Un risultato che ha avuto una evoluzione alterna. I rossoneri, in avvio, al 9’ hanno avuto una buona opportunità per la rete del vantaggio con Petito. Sugli sviluppi di una progressione di Gianmarco Todisco sulla corsia sinistra, passaggio per Badje che conclude rapidamente, ma il tiro si infrange nella attenta respinta di Borrelli.

Il pallone impatta sul destro di Petito che non trova la coordinazione giusta per il tapin nella porta rimasta sguarnita. Il Sorrento passa in vantaggio al 21’ con Carotenuto: il centrocampista rossonero batte Borrelli con un preciso colpo di testa, dal centro dell'area di rigore, su cross di Badje dalla destra. Il pareggio del Portici al 30’ con Filogamo, che supera Del Sorbo con una precisa semirovesciata nell'angolino basso. I primi 45’ si chiudono in parità (1-1).

Nella ripresa, al 17’ il Portici passa in vantaggio con Di Gennaro, ma al 26' La Monica (nella foto) riequilibra le sorti del risultato: Herrera sradica la palla dai piedi degli avversari al limite dell'area e serve sul piatto d'argento l'assist per il pareggio del centrocampista rossonero. Nel finale, protagonista Simonetti, l’attaccante del Sorrento, prima si vede respingere il pallone dal palo con Borrelli ormai superato (43’), poi conclude debolmente tra le braccia del portiere azzurro un perfetto cross dalla sinistra. Un pareggio che apre spazio, quindi, alle recriminazioni del Sorrento, che, intanto, vede allontanarsi la Paganese al vertice della classifica (40 punti), vincente (1-0) in Costa Smeralda. I rossoneri ora inseguono a tre punti di distacco, in attesa del recupero di mercoledì prossimo in casa con l’Angri.