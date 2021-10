A Khoris risponde Crucitti, la Gelbison torna solo con un pari da San Luca

La Gelbison su un campo allentato dalla piogga che è caduta fino a poche ore prima della partita pur dominando per lunghi tratti dell'incontro torna a casa solo con un punto. Ai ragazzi del tecnico Gianluca Esposito, non è stato sufficiente tenere in mano il pallino soprattutto nella prima frazione quando almeno in tre ocasioni hanno sfiorato il vantaggio che poi sono riusciti a centrare nella ripresa al minuto 23 quando Oggiano, ha imbeccato Khoris, che ha battuto Scuffia. Lo stesso attaccante alla mezz'ora ha provato a raddoppiare ma la sua rovesciata è finita al lato. Dopo 5' è arrivato il pareggio del San Luca con un gran gol di Crucitti, che ha fissato il risultato sul definitivo 1-1, facendo sfumare il primato in classifica ai rossoblu cilentani che mercoledì sono impegnati ancora in Calabria sul campo del Lamezia.