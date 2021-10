A San Giorgio è già rivoluzione: salta la panchina di Squillante

È già finita l’avventura di Gigi Squillante sulla panchina del San Giorgio. Dopo quattro giornate di campionato e soli due punti all’attivo in classifica. La decisione del club è arrivata nella notte, dopo la sconfitta contro il Francavilla, la seconda interna consecutiva dopo quella col Lavello.

E dire che l’esordio in campionato dei granata aveva lasciato ben sperare, con il buon punto raccolto nella trasferta contro la Virtus Matino. Poi il ko contro il Lavello, quindi il pari con la Mariglianese e la sconfitta di ieri. Fatale a Squillante ed al suo staff. Insieme al tecnico, infatti, il club ha sollevato dall’incarico anche l'allenatore in seconda Antonino Ronga ed il preparatore dei portieri Gennaro Iardino.

«La società ringrazia mister Squillante ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro le migliori fortune personali e calcistiche. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico».