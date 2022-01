Cavese ad Acireale con sei assenti: fuori anche Palladino e Kosovan

Cavese partita alla volta della Sicilia per il big match con l'Acireale. In casa della seconda della classe del girone I, gli aquilotti sono chiamati al colpaccio per provare a ridurre il gap dalla capolista Gelbison, già in vetta da sola e in attesa di recuperare la sfida casalinga con il Trapani.

Troise fa la conta degli assenti, dovendo fare a meno degli squalificati Anatrella e Allegretti, ma pure dei vari Kosovan, Katseris, D'Angelo e Palladino. Quest'ultimo si è aggiunto in extremis alla lista degli indisponibili per una sfida delicatissima, che rappresenta l'ennesimo step significativo nell'annata dei biancoblu.

L'impiego in porta del classe 2003 Paduano potrebbe indurre Troise a rivedere il piazzamento degli altri tre giovani in età di Lega. Così come anche il sistema di gioco da scegliere tra uno spregiudicato 3-4-3 e un più coperto - almeno sulla carta - 3-5-2 che potrebbe prevedere proprio in mediana il numero maggiore di under.